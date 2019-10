O lucro da petrolífera Eni ascendeu a 2.039 milhões de euros até setembro deste ano, menos 45% face aos 3.727 milhões de euros registados em idêntico período de 2018, anunciou esta sexta-feira a companhia italiana.

O resultado líquido ajustado no período em análise foi de 2.330 milhões de euros, menos 26% do que em igual período do ano passado, refere a petrolífera em comunicado, enquanto o resultado operacional ajustado se situou em 6.792 milhões de euros até setembro, menos 18% do que nos primeiros nove meses do ano anterior.

As receitas da Eni cifraram-se em 53.666 milhões de euros, menos 4% do que os 55.766 milhões de euros observados em idêntico período de 2018.

Os investimentos líquidos do grupo, no período em análise, atingiram os 5.580 milhões de euros, superiores em 1% em relação aos 5.515 milhões de euros observados no mesmo período do ano passado.

O endividamento da Eni até setembro situou-se em 12.709 milhões de euros, mais 41% do que em idêntico período do ano precedente.

Já o lucro registado no terceiro trimestre pela Eni foi de 523 milhões de euros, contra 1.529 milhões de euros em igual período do ano passado, o que correspondeu a uma queda de 66%.

Entre julho e setembro deste ano, o lucro líquido ajustado da Eni atingiu os 776 milhões de euros, enquanto se tinha cifrado em 1.388 milhões de euros no mesmo período do ano anterior, o que se traduziu num recuo de 44%.