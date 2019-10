Tomás Correia pediu escusa do cargo de presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) porque não quer ser “cúmplice” daquilo que considera ser uma violação dos direitos democráticos e da vida interna da instituição decorrente das alterações impostas pelo novo código das associações mutualistas.

“Considero ter ganho o conforto moral que me permite não ter que continuar cúmplice do modelo de governo que o novo código mutualista impôs às associações mutualistas, em clara violação dos direitos democráticos dos seus associados e do modelo de democracia interna que cada associação entende dever construir”, diz o presidente cessante da instituição em comunicado divulgado esta sexta-feira.

O conselho geral da AMMG aprovou esta quinta-feira a saída de Tomás Correia no dia 15 de dezembro, após o gestor ter pedido escusa do cargo por considerar que não tinha “condições anímicas” para continuar. Na reunião de ontem, em nenhum momento da sua intervenção diante dos conselheiros o gestor abordou o facto de a Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF) estar a avaliar a sua idoneidade — foi o regulador a abrir a porta à sua saída. Disse que se afasta com a “missão cumprida”.

Tomás Correia repete essa ideia agora, dizendo os quatro objetivos a que se propôs quando se recandidatou no ano passado estão “razoavelmente cumpridos”:

A candidatura institucional ganhou as eleições em causa, respondendo ao quadro difícil que lhe foi criado, e os associados saíram vencedores; O projeto dos novos estatutos foi elaborado e mereceu a aprovação prévia do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Não são os estatutos ideais, considerando as limitações do novo Código Mutualista, mas nos termos em que foram estruturados permitem proteger o essencial da nossa Associação; A nova equipa de gestão para a área seguradora encontra-se em fase final de registo na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e garante o cumprimento dos novos desafios que a atividade seguradora enfrenta; O Conselho de Administração da Caixa Económica Montepio, como aliás é público, vai sofrer alguns ajustamentos, alinhados com as necessidades inerentes ao desenvolvimento da sua atividade e à garantia de uma gestão sã e prudente.

Sobre o Banco Montepio, de resto, as palavras de Tomás Correia não são nada abonatórias, considerando que o arrastar do processo de clarificação da equipa de administração foi gerador “de claro prejuízo para a sua atividade e reputação”.

Tomás Correia diz-se ainda “seguro” de que ao longo dos 16 anos de serviço na mutualista esteve sempre à altura dos seus deveres e responsabilidades perante “os associados, as estruturas da economia social e os colaboradores”, a quem agradece a confiança.

Mas diz ser o momento de deixar a presidência do Montepio “sem a criação de vazios”, lembrando que o projeto de revisão dos estatutos prevê a continuidade os órgãos sociais. Depois de Tomás Correia sair em meados de dezembro, ocupará a liderança da AMMG o administrador Virgílio Lima.

(Notícia atualizada às 15h24)