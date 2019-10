Após duas sessão de ganhos, Wall Street entrou no último dia da semana no vermelho. Os principais índices bolsistas norte-americanos registam perdas, condicionados pelos resultados empresariais, com a Amazon a destacar-se pela negativa.

O S&P 500 perde 0,25%, para os 3.002,72 pontos, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq caem 0,11% e 0,4%, respetivamente, para os 26.775,46 e 8.152,88 pontos.

As ações da Amazon sobressaem pela negativa a recuar perto de 4%, depois que a gigante do comércio eletrónico ter antecipado receitas e lucros abaixo do esperado para um trimestre marcado pela quadra natalícia, justificando-o com a “concorrência feroz”.

A Amazon é uma das poucas empresas de referência a reportar maus resultados esta semana nos EUA. Isto tendo em que, entre 168 empresas do S&P 500 que até agora reportaram ganhos, mais de 80% superaram as expectativas de lucros, segundo dados da Refinitiv.

“Tivemos algumas falhas… principalmente devido a preocupações com a guerra comercial, mas no geral, parece que estamos a caminhar para uma temporada de ganhos bastante boa”, disse Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities, citado pela Reuters.

A nível de resultados, destaque positivo para a Intel (+2,7%), que apresentou uma previsão acima do esperado, o que está a puxar por títulos tecnológicos como a Nvidia (+2,5%) e a Micro Devices (+0,9%).

Os investidores aguardam ainda com expectativa dados económicos que lhes permitirá avaliar o impacto da guerra comercial sobre a economia norte-americana, isto depois de os números conhecidos na fase inicial do mês terem apontado para uma forte contração na atividade industrial e um abrandamento no setor dos serviços. Esta sexta-feira será conhecido o sentimento dos consumidores, revelado pela Universidade do Michigan.