Rui Rio tem “dúvidas” que a legislatura chegue ao fim

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou esta sexta-feira que tem “dúvidas” que a legislatura que agora começa dure os quatro anos apesar de considerar que há “condições” para que isso aconteça, quando chegava à bancada parlamentar do PSD no dia em que o Parlamento toma posse.

Citado pelo Público, Rui Rio, que depois da derrota nas eleições de 6 de outubro decidiu assumir o seu lugar enquanto deputado, disse que tem “dúvidas de que [o Governo] consiga”. “É um Governo minoritário, tem de fazer permanentemente negociações”.

O líder do PSD disse que os sociais-democratas irá fazer uma oposição “construtiva” ao Governo e que não está “permanentemente em campanha eleitoral”.

Quanto ao Programa de Governo, que o primeiro-ministro disse na quinta-feira que irá aprovar este sábado em reunião do Conselho de Ministros logo após a tomada de posse, Rui Rio disse que o PSD não vai apresentar uma moção de rejeição ao programa, que, entende, não tem de ser votado, apenas apreciado.