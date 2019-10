Vestir um ídolo. Marta Velho queria uma t-shirt de Margrethe Vestager, comissária europeia da Concorrência e um dos seus ídolos, mas não encontrou no mercado uma peça à altura dessa ambição. Na procura, deu de caras com outra coisa: uma ideia de negócio.

“A Thidols nasce à volta do conceito de ídolo e para desafiar a ideia que temos de que um ídolo é apenas uma celebridade. Acreditamos que o conceito de ídolo devia ser alargado a pessoas que estão a ter real impacto no mundo. Deviam ser essas as pessoas idolatradas”, explica Marta Velho, fundadora do projeto.

Lançada esta semana, a Thidols é uma “marca de impacto” que, assegura a fundadora, “leva muito a sério a questão da responsabilidade social“. “A ideia é que, a par da coleção das personalidades, sejam desenvolvidas ações de sensibilização, campanhas em redor dessas personalidades ou dos temas que defendem”, esclarece.

Acreditamos que o conceito de ídolo devia ser alargado a pessoas que estão a ter real impacto no mundo. Marta Velho Fundadora da Thidols

Para o lançamento da marca, a Thidols criou uma coleção “piloto” com um único produto — t-shirts [ainda que a ideia passe pelo desenvolvimento de outros produtos de merchandising, sendo as tote bags o próximo a ser desenvolvido] –, e a ideia é que, anualmente, sejam lançadas novas coleções com personalidades que se destacam nas mais variadas áreas.

Por agora, estão disponíveis para venda online t-shirts de cinco nomes internacionais. António Guterres, secretário-geral da ONU, é o único português na lista de ídolos, que conta ainda com Stephen Hawking, Greta Thunberg, Elon Musk e da comissária europeia da Concorrência Margrethe Vestager.

Além disso, toda a produção tem em conta princípios de consciência ambiental: as t-shirts são em algodão 100% orgânico, a impressão é feita diretamente na peça, com atenção ao uso responsável de água e tintas ecológicas.

Os modelos estão disponíveis em dois cortes — feminino, mais cintado, e masculino, mais direito — e em três tamanhos (S, M e L) e o preço das t-shirts é 29,90 euros. Cada peça é acompanhada de um cartão onde consta um perfil do ídolo retratado.

A ideia da Thidols é “começar local” e, por isso, procurando impacto social primeiro a nível nacional. “Temos dois grandes desafios, ligados às alterações climáticas: a seca e os incêndios. Vamos apostar nos incêndios, com uma campanha com as autarquias e governos locais, no sentido de perceber quais são as necessidades de reflorestamento”, explica Marta, sobre a primeira campanha prevista, já para 2020.

Entretanto, se alguém perguntar o que veste a Marta, a resposta é simples: Vestager.