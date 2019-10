Enquanto António Costa cumpria a primeira promessa e tomava um café na estação do Pragal, em Almada, Ana Avoila apresentava em Lisboa as reivindicações da Frente Comum dos Sindicatos dos Trabalhadores da Administração Pública para 2020. Quer o salário mínimo nos 850 euros antes do final da legislatura e exigiu um aumento de 90 euros para os funcionários públicos já no próximo ano.

Em conferência de imprensa, Ana Avoila criticou o facto de o Executivo falar em aumentos salariais para os trabalhadores mais qualificados. “Se o Governo está a tentar criar elites dentro da Administração Pública, para tentar fazer a revalorização de alguns técnicos superiores, esqueça isso. Até o pode fazer, mas esqueça isso porque ninguém o vai entender”, disse a dirigente sindical, na sede da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, em declarações transmitidas pela RTP Notícias.

“O que este Governo tem de fazer para já é arranjar dinheiro para dar 90 euros a todos os trabalhadores e de seguida fazer a reposição das carreiras e quando falar das carreiras saber daquilo que está a falar”, acrescentou aos jornalistas.

Ana Avoila lembrou ainda que o manifesto da Frente Comum também apresenta como reivindicação os 850 euros de salário mínimo antes de 2023. “Não são os 750 euros como quer o Governo e como já anunciou António Costa. São 850 euros e não é no final da legislatura”, sublinhou a líder da Frente Comum. “É quando os trabalhadores lutarem e quando o conseguirem no concreto“, frisou ainda, sugerindo um aumento da contestação dos funcionários públicos.

A sindicalista referiu que com “os impostos de Vítor Gaspar” a Função Pública “levou com uma carga de impostos tão elevada” que reduziu, em termos práticos, o rendimento mensal dos trabalhadores da Administração Pública e também do poder de compra.