As atas da Comissão de Acompanhamento dos acordos celebrados entre Portugal e a Venezuela, em 2008, não foram encontrados no Ministério da Economia. Os documentos dizem respeito a encontros entre o antigo primeiro-ministro português, José Sócrates, e o falecido Presidente venezuelano, Hugo Chávez, e tinham sido pedidos, em julho, pelo juiz Ivo Rosa no âmbito da Operação Marquês.

A 15 de outubro, o gabinete do ministro Pedro Siza Vieira informou o juiz que a secretaria-geral do ministério fez “pesquisas sistemáticas” nos seus arquivos, mas “não foram identificados os referidos documentos”, segundo noticia esta terça-feira o Correio da Manhã (acesso pago).

O juiz de instrução criminal responsável pela Operação Marquês pediu, no início de julho, aos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Economia as atas das comissões de Alto Nível e de Acompanhamento referentes aos acordos assinados entre Portugal e a Venezuela em 2008, após uma visita do ex-primeiro-ministro português José Sócrates (que é arguido na Operação Marquês), ao país da América do Sul, entre 12 e 15 de maio desse ano.

O Ministro Público suspeita que o socialista tenha ajudado o Grupo Lena a angariar contratos de obras públicas na Venezuela. Em troca, terá recebido “vantagens patrimoniais a que bem sabia não ter direito”. Na acusação, citada pelo Correio da Manhã, é feita referência a 2,8 milhões de euros que terão sido recebidos por Sócrates do Grupo Lena, através do então administrador Joaquim Barroca.