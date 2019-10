DIF ensina a investir e a negociar em bolsa… agora no Porto

Durante, sensivelmente, duas horas vai conhecer, com a ajuda de especialistas, as principais características de funcionamento dos mercados e as principais ferramentas de análise. Comece desde já a planificar a sua estratégia de investimento em bolsa, com mais segurança. A palestra de bolsa no Porto terá lugar a 21 de novembro, com o seguinte programa:

-Conceito de mercados financeiros

-Posição longa vs posição curta

-Análise Técnica de Valores

-Introdução ao programa de formação – DIF Broker

-Como operar numa plataforma

O formador será Bernardo Barcelos. Licenciado e mestrado pelo ISCTE – Business School em Finanças, conta com 8 anos de experiência em mercados financeiros. O seu percurso na indústria de corretagem, aproximou-o da realidade dos investidores de retalho e das suas necessidades específicas de negociação, tendo já formado centenas de investidores nacionais e internacionais. Em 2019, integra a equipa da DIF Broker como um dos responsáveis pela área de formação a investidores.

A palestra é gratuita, com lugares limitados. Para garantir a sua presença, faça a reserva aqui.