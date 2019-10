Revista de imprensa internacional

Michael Barnier, negociador-chefe da UE para o Brexit, em entrevista ao El País sublinha que está mais otimista em relação à saída do Reino Unido da Europa, mas lança o aviso de que as “consequências são maiores” para os britânicos. Em Espanha, o fundo de investimento catalão Meridia colocou à venda a maior carteira de edifícios de escritórios, numa transação que se aproxima dos 200 milhões de euros. Por outro lado, a cadeia de supermercados Dia admite pedir novas linhas de financiamento à banca, ainda assim reconhece que o acesso a estas linhas “poderia ser limitado”.

El País

Barnier: “As consequências para o Reino Unido são maiores e custa-lhes assumi-lo”

Em entrevista ao El País (acesso livre, conteúdo em espanhol), o negociador-chefe da UE para o Brexit afirma que “a situação política britânica nos obrigada a ter paciência”, mas acrescenta que está mais “otimista”, uma vez que houve “pela primeira vez um voto positivo no Parlamento britânico, com uma margem de 30 votos. Michael Banier acredita que o primeiro “eletrochoque” que se deu dentro da UE pode ser benéfico, dado que “provou que a unidade é possível”. Ainda assim, Barnier conhece bem o impacto que a saída do Reino Unido provocará, mas considera que “as consequências para o Reino Unido são maiores e custa-lhes assumi-lo”. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

El Economista

Dia admite pedir mais de 100 milhões de euros à banca

A cadeia de supermercados Dia admite solicitar novas linhas de financiamento à banca. O grupo liderado por Stephen Ducharme admite que poderá ser necessário pedir “linhas de financiamento adicionais” até cerca de 100 milhões de euros, caso não o consiga através do aumento de capital. No entanto, reconhece também que o acesso a estas linhas “poderá ser limitado”. No prospeto de aumento de capital, que começa esta quarta-feira, a empresa refere que se houvesse uma subscrição incompleta de 105,5 milhões de euros poderá ter uma rutura de tesouraria a curto e médio prazo, o impediria o desenvolvimento de seu plano de negócios. Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Cinco Días

Fundo de investimento catalão põe à venda maior carteira de escritórios do mercado espanhol

O fundo de investimento Meridia, direcionado ao mercado imobiliário, põe à venda a maior carteira de edifícios de escritórios. O portefólio é composto por uma dezena de ativos imobiliários em Madrid e Barcelona, numa operação que pode aproximar-se dos 200 milhões de euros, segundo fontes do mercado. Tratam-se de ativos que compõem a carteira da socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento imobiliário) Meridia III, a sociedade impulsionada pelo fundo catalão e que é cotada desde finais de 2017. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Financial Times

Margrethe Vestager faz mira às tecnológicas para provarem que não violam leis da concorrência

A comissária europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, disse que está a ponderar a possibilidade de as plataformas suspeitas de comportamento anti-concorrencial tenham, em certos casos, de demonstrar ganhos claros para os respetivos utilizadores para evitar medidas punitivas. Salientando que ainda tinha que tomar uma decisão sobre a restrição do padrão de prova, Vestager afirma que empresas como o Google deveriam ter responsabilidades extra, uma vez que são tão dominantes que se tornaram “reguladores de fato” nos seus mercados. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Folha de São Paulo

Bolsonaro nega envolvimento no caso Marielle e acusa Globo e governador do Rio de Janeiro

Em reação a uma reportagem da Globo sobre a investigação sobre o assassinato de Marielle Franco, baseada no depoimento de um porteiro de condomínio às autoridades e onde o Presidente do Brasil tem casa no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro nega o envolvimento — uma vez que a reportem refere que o suspeito do crime esteve no condomínio no dia do crime — e insultou a rede Globo pela transmissão da reportagem que o coloca na investigação. “Vocês são canalhas, patifes e querem acabar com o Brasil”, disse o Presidente brasileiro num vídeo publicado no Facebook. Além disso, acusou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de ter dado informações à televisão sobre um processo ainda em segredo de justiça. Leia a notícia completa na Folha de São Paulo (acesso livre, conteúdo em português).