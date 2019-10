A Bolsa de Nova Iorque encerrou esta quinta-feira com perdas, com os investidores preocupados com as notícias relativamente às dúvidas dos responsáveis chineses de que será possível fechar um acordo em breve para encerrar a disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, mesmo com os resultados apresentados pelas empresas a correrem melhor que o esperado.

O índice industrial Dow Jones desvalorizou 0,52%, o alargado S&P 500 perdeu 0,30% e o tecnológico Nasdaq 0,14%.

De acordo com a agência Bloomberg, os responsáveis chineses têm vindo a colocar em causa a possibilidade ser alcançado um acordo comercial para o longo prazo, porque estes responsáveis estarão preocupados com a “natureza impulsiva” de Donald Trump e o risco de este abandonar qualquer acordo que faça.

Donald Trump tentou afastar as preocupações, dizendo que EUA e China estão perto de assinar um acordo interino e que estarão já à procurar um local para os dois presidentes se encontrarem e assinarem o acordo.

No entanto, as notícias acabaram por pesar sobre o sentimento em Wall Street, que fechou em perdas, apesar de a época de resultados continuar a correr bem. Três quartos das 342 empresas do S&P 500 que já apresentaram resultados, reportaram lucros acima do esperado.

Empresas com a Intel, a Johnson & Johnson e a United Technologies apresentaram resultados melhores e melhoraram as perspetivas para o próximo ano.