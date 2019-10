Lisboa continua a ser a cidade mais cara do país para comprar casa, com o custo do metro quadrado a ultrapassar os 3.000 euros, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Mas dentro do próprio município há várias freguesias onde os preços superaram bastante este valor. Mais acima, no Porto, embora a média da cidade seja mais baixa, também há freguesias onde o metro quadrado já supera os 2.000 euros.

Comprar casa em Lisboa custava, no segundo trimestre, 3.154 euros por metro quadrado, mas há 11 freguesias a superar esse valor. Santo António continua a ser a freguesia mais cara para viver na capital (5.131 euros por metro quadrado), tendo os preços disparado 25% face ao mesmo trimestre do ano anterior, mostram os dados do INE. Atrás aparece a Misericórdia (4.718 euros/m2) e Santa Maria Maior (4.509 euros/m2).

Entre as freguesias mais baratas da capital está Santa Clara, com o metro quadrado a custar 2.023 euros, à frente dos Olivais (2.353 euros/m2) e do Beato (2.380 euros/m2).

Em termos de subidas, o destaque vai para Marvila, onde os preços dispararam 85% no segundo trimestre. O valor do metro quadrado nesta freguesia está nos 2.855 euros, e tudo devido ao empreendimento Prata Riverside Village. A VIC Properties está a investir 400 milhões de euros naquele que será um dos maiores condomínios da cidade de Lisboa, com quase 130 mil metros quadrados e que vai ter 692 apartamentos dentro de cinco anos.

Mas também houve preços a descerem na capital. A única freguesia de Lisboa onde as casas ficaram mais baratas foi o Parque das Nações, com o metro quadrado a custar agora 3.302 euros. Aqui, tal como explicou em maio Ricardo Rajani ao ECO, esta quebra é “fruto de praticamente não haver rotação no mercado”. “Há três anos, tínhamos imóveis cerca de 20% mais económicos do que temos hoje. O que está a haver é um ajuste para um valor real de mercado”, disse o consultor imobiliário da Remax.

Campanhã continua a ser a mais barata. No Bonfim preços dispararam 45%

No Porto o cenário é menos preocupante, pelo menos do lado dos compradores. Isto porque a Invicta tem o preço médio do metro quadrado nos 1.762 euros, menos do que em Lisboa mas, pela primeira vez, os preços das casas na Área Metropolitana do Porto superaram a mediana nacional no segundo trimestre do ano, como mostrou o INE esta quinta-feira.

Na hora de procurar casa, a União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde continua a ser a mais cara: o preço do metro quadrado subiu 9,5% para 2.346 euros. Atrás aparece a União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (2.081 euros/m2) e a União das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos (2.058 euros/m2).

No lado oposto, Campanhã continua a ser a freguesia do Porto mais barata, com um custo de 1.114 euros por metro quadrado, atrás de Paranhos (1.500 euros/m2) e de Ramalde (1.642 euros/m2).

Em termos de evolução face ao segundo trimestre do ano passado, a maior subida de preços aconteceu no Bonfim, onde os preços dispararam 45,4% para os 1.785 euros por metro quadrado, enquanto a subida menos acentuada observou-se na União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (9,5% para 2.346 euros/m2).