Revista de imprensa internacional

Entre julho e setembro, o crescimento da economia espanhola manteve-se nos 0,4% do PIB face ao trimestre anterior, divulgou o Instituto Nacional de Estatística espanhol esta quinta-feira. Numa altura em que as empresas apresentam resultados, o BNP supera as expectativas, com as receitas do banco francês a aumentarem 5,3% entre janeiro e setembro, face ao terceiro trimestre de 2018, já os lucros caíram 8,8% face ao ano homólogo. Por outro lado, em Espanha, a Repsol apresentou lucros de 1.466 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano.

El País

Economia espanhola mantém crescimento de 0,4% no terceiro trimestre

A economia espanhola continuou a expandir no terceiro semestre deste ano. Entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,4%, a mesma taxa verificada no trimestre anterior. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística espanhol, em termos anualizados, a atividade avançou 2%, ritmo também semelhante ao registado no trimestre anterior. A puxar pela economia está o consumo das famílias, o investimento e a despesa do Estado. Leia a notícia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Les Echos

BNP Paribas supera expectativas de lucros entre junho e setembro

O BNP Paribas resiste à pressão que se vive na banca europeia. Este foi o primeiro grupo bancário francês a divulgar resultados, sendo que as receitas do produto bancário aumentaram 5,3% entre junho e setembro, face ao terceiro trimestre de 2018, para 10,9 mil milhões de euros. Os lucros caíram 8,8% em relação ao ano anterior, para 1,94 mil milhões, mas excluindo não recorrentes (ou seja, os ganhos de capital da venda, no terceiro trimestre de 2018, de 30% do First Hawaïan Bank), teriam subido 3,4%. Leia a notícia completa no Les Echos (acesso livre, conteúdo em francês).

Boeing: 50 aviões em terra por fissuras estruturais

Há cerca de 50 aparelhos Boeing 737 NG (o antecessor do 737 MAX que esteve envolvido em dois acidentes mortais na Indonésia e na Etiópia) imobilizados por causa de fissuras. As microfissuras estruturais foram detetadas no início de outubro durante uma inspeção mundial aos aparelhos. O primeiro problema foi encontrado num aparelho na China e desde então foi ordenada pela Agência Federal Americana uma inspeção global que já abrangeu mais de mil aparelhos. Em causa está uma fissura numa parte do avião que liga as asas à fuselagem. Leia a notícia completa no Les Echos (acesso livre, conteúdo em francês).

Expansión

Lucros da Repsol aproximam-se de 1.500 milhões e empresa vai dar 1.200 milhões em dividendos extraordinários

A Repsol, companhia energética espanhola, apresentou um resultado líquido de 1.466 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, em relação aos 2.171 milhões obtidos no no mesmo período do ano passado. Estes números revelam uma queda de 32%, devido ao impacto da venda da participação na Naturgy nas contas de 2018, bem como à queda nos preços do petróleo bruto. Apesar da quebra nos lucros, a empresa vai propor à assembleia-geral de acionistas a aprovação de um dividendo extraordinário no valor total de 1.200 milhões. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Reuters

China lança serviço de 5G em todo o país

As três empresas de telecomunicações estatais da China – China Mobile, China Unicom e China Telecom – anunciaram esta quinta-feira o lançamento do serviço 5G para os telemóveis. Este serviço vai estar disponível a partir de sexta-feira, por cerca de 128 yuan por mês (16,27 euros à taxa de câmbio atual) e permite aos consumidores usufruírem de um serviço de internet móvel ultra rápido em todo o país. Este é considerado um passo fundamental de afirmação da superpotência, uma vez que as tensões com os Estados Unidos na sequência da guerra comercial continuam. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).