A iniciativa Projetos de Impacto pretende “financiar e potenciar projetos inovadores nas áreas da proteção social, emprego, saúde, justiça, educação e inclusão social, assim como estimular a filantropia”, refere um comunicado da SCML.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui com 900 mil euros e o Banco Montepio com 450 mil euros.

“Uma organização como a Santa Casa está a fazer um grande caminho para os próximos 10, 15 anos”, disse à Lusa a diretora do Departamento de Empreendedorismo e Economia Social (DEES) da SCML, Inês Sequeira, acrescentado que “para haver inovação social é fundamental este género de instrumentos”.

As verbas serão atribuídas anualmente durante os próximos três anos, sob orientação do DEES. Os Projetos de Impacto contemplam dois mecanismos de apoio: títulos de impacto social e parcerias para o impacto.

Os títulos de impacto social têm como objetivo financiar projetos inovadores na política pública, nomeadamente nas áreas do emprego, proteção social, educação, saúde, justiça e inclusão digital. As candidaturas para este mecanismo irão decorrer entre 21 de novembro e 5 de dezembro, no ‘site’ da organização.

As parcerias para o impacto, cujas candidaturas começam hoje e terminam em 11 de novembro, também no ‘site’ da SCML, pretendem financiar a criação e desenvolvimento de projetos de inovação social, através do cofinanciamento com investidores sociais.

A iniciativa surge no âmbito do programa Portugal Inovação Social cujo objetivo é promover a inovação e o empreendedorismo social e dinamizar o mercado do investimento social.