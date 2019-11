O antigo primeiro-ministro José Sócrates revelou pela primeira vez que a mãe herdou um milhão de contos (na moeda atual cerca de cinco milhões de euros) do avô. Este valor era desconhecido e não está referido em qualquer documento da acusação, avança o Correio da Manhã (acesso livre).

José Sócrates voltou esta segunda-feira a tribunal para o quinto dia de interrogatório no âmbito da Operação Marquês e começou a ser questionado sobre o dinheiro que lhe foi emprestado pelo amigo e também arguido Carlos Santos Silva. De acordo com o Correio da Manhã, o antigo chefe de Governo referiu que ganhava 15 mil euros por mês, mas gastava 22 mil, no tempo em que estava em Paris, o que significa que Carlos Santos Silva lhe emprestava sete mil euros por mês.

Além disso, e para justificar as elevadas quantias gastas, José Sócrates disse que a mãe, Maria Adelaide Monteiro, tinha herdado um milhão de contos (cerca de cinco milhões de euros) do avô. O montante era desconhecido e não está sustentado em qualquer documento, um facto que José Sócrates disse desconhecer porque não leu a acusação do Ministério Público para ser mais “genuíno” no depoimento.

O dia ficou ainda marcado pelo facto de o juiz de instrução, Ivo Rosa, ter pedido aos advogados e procuradores que entregassem os telemóveis e tablets, avança o Público (acesso condicionado) O pedido foi aceite por todos e pretende evitar fugas de informação para a comunicação social durante os interrogatórios. O magistrado já tinha alertado para os deveres de sigilo na passada terça-feira, dia 29 de outubro, e disse que caso não os respeitassem iria confiscar os telemóveis.

No âmbito da Operação Marquês e quase cinco anos depois de ter sido detido, o ex-governante socialista em sido ouvido no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa. Sócrates está acusado de 31 crimes económico-financeiros, entre os quais três de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes de falsificação de documento e três crimes de fraude fiscal qualificada.