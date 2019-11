O próximo ano será “excecional” para a gastronomia de Portugal e Espanha, “com um crescimento em todas as categorias”, em particular na atribuição de uma estrela, anunciou esta segunda-feira a Michelin, quando faltam duas semanas para o anúncio do guia ibérico.

As distinções do Guia Michelin Espanha e Portugal 2020, que serão anunciadas em 20 de novembro numa gala em Sevilha, demonstram “a consolidação da alta cozinha” em ambos os países, lê-se num comunicado divulgado esta segunda-feira pela Michelin.

“110 anos depois da primeira edição do Guia Michelin Espanha e Portugal, estamos muito satisfeitos com o panorama gastronómico” da Península Ibérica, destaca a empresa.

“Os nossos inspetores, verdadeiros apaixonados pelo seu trabalho, nas suas inúmeras visitas pela geografia de ambos os países, permitem-nos descobrir recantos culinários e experiências únicas”, relata a Michelin.

Na próxima edição do Guia Michelin, “as diferentes categorias estão muito repartidas na geografia ibérica”, com os inspetores a observarem “um dinamismo sólido” e “um aumento de propostas gastronómicas em hotéis, que entendem perfeitamente que a gastronomia de qualidade é um fator importante quando se trata de atrair viajantes”.

“Da mesma forma, verifica-se um incremento de estabelecimentos tutelados por grandes ‘chefs’ com estrela”, comenta a Michelin, que regista uma “frenética atividade gastronómica”.

“Jovens ‘chefs’, com excelente formação e experiência, iniciam os seus próprios projetos pessoais com muito talento e profissionalismo, e, juntamente com as suas equipas de sala, procuram criar uma experiência global perfeita”, acrescenta.

Há também um aumento dos estabelecimentos distinguidos como Bib Gourmand (boa relação qualidade/preço).

A edição de 2020 vai apresentar “textos mais amplos, nos quais se destacam as especialidades de cada estabelecimento”.

Na próxima gala, que assinala os 110 anos do lançamento do guia ibérico, a Michelin pretende “estender uma ponte para o passado”, realizando o evento no Teatro Lope de Vega e no Casino de la Exposición, “dois edifícios que foram construídos para a Exposição Ibero-Americana de 1929”.

O jantar da gala contará com criações de vários ‘chefs’ de restaurantes da Andaluzia distinguidos com estrelas, coordenados por Ángel Léon, do restaurante “Aponiente” (Porto de Santa Maria, três estrelas – classificação máxima).

Portugal tem atualmente seis restaurantes com duas estrelas (Alma – a novidade da edição deste ano -, Belcanto, The Yeatman, Vila Joya, Ocean e Il Gallo d’Oro) e vinte com uma estrela, três das quais conquistadas na edição de 2019 (A Cozinha, Midori e G Pousada).

Em Espanha, há 11 restaurantes com a distinção máxima (três estrelas – ‘uma cozinha única, justifica a viagem’), 25 com duas (‘uma cozinha excecional, vale a pena o desvio’) e 170 com uma (‘cozinha de grande fineza, compensa parar’).