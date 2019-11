Wall Street renova máximos com negociações comerciais

As principais bolsas norte-americanas encerraram em alta, numa sessão em que os investidores se mantiveram focados nas negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. A possibilidade de um acordo está cada vez mais perto, o que levou os três principais índices a renovarem máximos históricos.

O S&P 500 valorizou 0,38% para 3.078,45 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que somou 0,56% para 8.433,20 pontos. Pelo mesmo caminho foi o industrial Dow Jones que avançou 0,42% para 27.462,11 pontos, com o índice a acumular uma valorização de 18% desde o início do ano. Por sua vez, o S&P 500 e o Nasdaq acumulam ganhos de 22% e 27% este ano.

Os mercados foram impulsionados pelas negociações comerciais. Na sexta-feira, Washington e Pequim anunciaram novos progressos para neutralizar a guerra comercial, com os Estados Unidos a afirmarem mesmo que dentro de um mês poderá ser assinado um acordo.

Além disso, o secretário do Comércio dos Estados Unidos disse este domingo que as licenças para as empresas americanas venderem componentes para a Huawei chegariam “muito em breve”. Wilbur Ross acrescentou que, nesse sentido, não havia razão para que não se estivesse no caminho certo para alcançar um acordo comercial ainda este mês.

Estas declarações animaram os mercados e isso repercutir-se no desempenho das empresas de chips chinesas. A Micron valorizou 2,48% para 49,60 dólares enquanto a Intel somou 1,96% para 57,61 dólares.