Acordo comercial cada vez mais perto. Wall Street em recorde

As principais bolsas dos Estados Unidos arrancaram a primeira sessão da semana em alta, impulsionadas pelas negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Os três principais índices estão a valorizar mais de 0,5%, renovando máximos históricos, com os investidores otimistas quanto a um acordo entre a China e os EUA.

Na sexta-feira, Washington e Pequim anunciaram novos progressos para neutralizar a guerra comercial, com os Estados Unidos a afirmarem mesmo que dentro de um mês poderá ser assinado um acordo. “Há um entusiasmo crescente por um acordo comercial, à medida que avanços nessas negociações”, diz Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).

“Os investidores acreditam que está algum tipo de acordo a caminho, não um acordo total, mas algo que, pelo menos, poderá evitar uma recessão”, acrescentou Peter Cardillo.

Estas declarações acabaram por levar os três principais índices de Wall Street aos ganhos: o S&P 500 está a valorizar 0,53% para 3.083,10 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq soma 0,69% para 8.443,96 pontos. O industrial Dow Jones sobe 0,52% para 27.490,01 pontos.

Para além disso, o secretário do Comércio dos Estados Unidos disse este domingo que as licenças para as empresas americanas venderem componentes para a Huawei chegariam “muito em breve”. Wilbur Ross acrescentou que, nesse sentido, não havia razão para que não se estivesse no caminho certo para alcançar um acordo comercial ainda este mês.