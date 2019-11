Para os fãs do Web Summit, que não se contentam com a ida ao evento, a organização tem souvenirs adaptados a todos os gostos… e carteiras. São camisolas e há quem as veja como uma oportunidade de ficar parecido com Paddy Cosgrave, o organizador do Web Summit. A opção mais barata custa 25 euros, mas há camisolas especiais, feitas de lã, com preços a rondarem os 800 euros.

Por 25 euros pode levar de recordação uma t-shirt oficial do Web Summit, “100% de algodão e produzidas com materiais sustentáveis”, lê-se na Swag Shop.

Depois há uma edição especial feita de lã, igual à que Paddy Cosgrave usa. Pela primeira vez, há 50 destas camisolas à venda, feitas à mãos por artesãs locais da Irlanda. É uma “edição super limitada”. Quanto custa? 780 euros.

Mas saiba que esta não é a recordação mais cara da Swag Shop. Há uma edição ainda mais especial, pensada para “celebrar as raízes irlandesas”. Estas camisolas são feitas totalmente de lã e tricotadas por artesãs locais da costa noroeste da Irlanda. Demoram até 40 horas a ser feitas e podem demorar até cinco semanas até que estejam prontas a ser enviadas. O preço? 850 euros.

Paddy Cosgrave já aproveitou para falar sobre estas camisolas. No Twitter, o fundador do Web Summit referiu estas recordações especiais por serem feitas por artesãs da Irlanda.

Na loja oficial do Web Summit há ainda à venda garrafas térmicas por 30 euros e camisolas para crianças a 240 euros.