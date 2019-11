Fisco tem nova derrota no ISV dos carros importados

É a segunda derrota para o Fisco. O Tribunal Arbitral do Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD) decidiu anular parcialmente a liquidação do Imposto sobre Veículos (ISV) sobre um carro importado na Alemanha, obrigando o Fisco a devolver a um contribuinte o imposto cobrado em excesso, noticia o Jornal de Negócios (link indisponível) nesta quarta-feira.

Em causa está uma norma do ISV que o tribunal considera ilegal porque viola o direito comunitário ao impedir que, para efeitos de cálculo do imposto, seja tida em conta a idade do veículo. Trata-se da segunda decisão a favor dos contribuintes e o segundo processo que o Fisco perde sobre essa matéria.

A condenação relaciona-se desta vez com a importação de um carro da marca Mercedes, de janeiro de 2018, com um valor de venda de 111 mil euros. O Fisco cobrou 21 mil euros de ISV, valor que o importador pagou, mas contestou.

As regras estipulam que, nos carros em segunda mão, há uma depreciação, correspondendo neste caso a uma redução em 20%. O Estado português insiste em aplicar essa redução apenas à componente de cilindrada, mas o CAAD voltou a dizer que isso leva o Governo a violar o artigo 110.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia.

Para cumprir as regras europeias, a Autoridade Tributária deveria aplicar a mesma redução de 20% sobre a componente ambiental. Algo que o Estado tem recusado e, por isso, enfrenta também um processo de infração instaurado por Bruxelas, que deverá divulgar em breve um parecer fundamentado sobre este tema.