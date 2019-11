Marcelo: “Não temos medo do futuro, somos imparáveis”

Marcelo Rebelo de Sousa não faltou à cerimónia de encerramento da edição de 2019 do Web Summit. Num discurso de cerca de cinco minutos, o Presidente da República elogiou o evento, dizendo que a partir de Lisboa, há quatro anos se antecipa o futuro.

“É incrível. 2016, 2017, 2018, 2019. Conseguimos. Lisboa e Portugal tornaram-se no epicentro da revolução tecnológica. De uma certa forma, aqui antecipámos esta revolução com os seus protagonistas”, disse o Presidente da República, dando como exemplo casos como os de Al Gore ou de Guterres.

Agradecendo a Paddy Cosgrave, mais uma vez, a realização do evento — “Ele é o tal”, disse –, assim como aos milhares de voluntários e a toda a organização e participantes, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou o papel do evento internacional na discussão de temas tão importantes como a privacidade, a regulação ou as alterações climáticas.

“Daqui antecipámos a realidade“, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa. “Falámos de privacidade, sem medo de manipulação, porque sabemos o que se passa quando há estes desafios. Precisamos de instituições mais fortes, regras mais fortes, uma democracia mais forte em que ninguém é deixado para trás”, apelou ainda o Presidente da República.

O chefe de Estado sublinhou ainda que o evento continuará por cá, “pelo menos, sim, pelo menos até 2028”, elogiando os novos “heróis da revolução”.

“Obrigada, em nome de todos os vivem esta revolução como heróis. Com uma nova realidade, toda a sociedade, todos nós, temos de continuar a antecipar os temas centrais do futuro. Não temos medo do futuro, somos imparáveis, ninguém nos vai parar. Vemo-nos no próximo ano”, disse ainda.