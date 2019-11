O conselheiro máximo de tecnologia da Casa Branca veio ao Web Summit criticar os países que “abriram os braços” à China e apoiam a gigante chinesa Huawei, um recado que atinge diretamente Portugal, o Governo português e algumas operadoras de telecomunicações nacionais, que têm usado tecnologia dessa marca para desenvolver o 5G. À saída, foi vaiado na Altice Arena por vários participantes do Web Summit.

“Os países continuam a aceitar abrir os braços à China para construir infraestruturas críticas, como o 5G”, afirmou Michael Kratsios, que ocupa o cargo há poucos meses, depois de a posição ter estado por preencher durante dois anos. “O governo chinês viola a privacidade de todos os cidadãos no seu país. A lei chinesa obriga todas as empresas, incluindo a Huawei, a colaborar com o governo”, referiu.

A crítica atinge diretamente Portugal, que tem sido visto como país aliado da Huawei. Pelo menos duas das maiores empresas de telecomunicações portuguesas estão a usar equipamento da Huawei na construção das suas redes móveis 5G, incluindo a Meo, detida pela Altice Portugal, que tem a maior quota de mercado atualmente.

Além deste apontamento, Michael Kratsios pediu que não sejam “cometidos os erros do passado”. Para explicar, citou a entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001 e disse que o regime chinês aproveitou-se disso para “roubar” propriedade intelectual norte-americana, um dos pontos sensíveis do acordo comercial que está a ser negociado entre Washington e Pequim.

Nem tudo foram críticas. Aliás, uma das primeiras coisas que Kratsios disse quando subiu ao palco foi: “Ouvi dizer que esta era a melhor conferência de tecnologia do planeta, e está certo, a avaliar pela energia empreendedora aqui”, afirmou, nesta que é a quarta edição do evento em Lisboa, Portugal. No entanto, também afirmou, mais à frente no discurso: “Temos de garantir que os EUA e os nossos parceiros globais continuam a ser o principal polo de tecnologia” no undo, referiu.

O discurso não terá convencido a plateia. Kratsios chegou a ser interrompido a meio do discurso por um grito de alguém na multidão. Apesar de impercetível, a mensagem provocou aplausos numa pequena parte da plateia do Altice Arena. No final, Kratsios não se livrou de assobios da multidão na Altice Arena.