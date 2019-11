Wall Street liga “máximos” com acordo comercial à vista

Há progressos nas negociações entre americanos e chineses no que toca à disputa comercial que tem oposto as duas partes nos últimos meses. E é na perspetiva de tréguas na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo que estão a dar força a Wall Street no arranque da sessão desta quinta-feira. As bolsas do outro lado do Atlântico renovam máximos de sempre.

As autoridades chinesas adiantaram que chegaram a um acordo com os EUA para retirar as tarifas gradualmente, em várias fases, enquanto a agência estatal chinesa Xinhua revelou que Pequim está também a considerar remover as restrições nas importações de aves domésticas, segundo avança a agência Reuters.

Neste cenário, o índice de referência mundial S&P 500 avança 0,44% para 3.090,38 pontos, e tudo indica que o saldo da semana vai ser positivo pela quinta vez consecutiva. Também o tecnológico Nasdaq soma 0,45% para 8.462,38 pontos, e vai a caminho da sexta subida semanal. O industrial Dow Jones também abriu a sessão em terreno positivo: está em alta de 0,46%.

Ações mais sensíveis aos acontecimentos na frente comercial como a 3M e a Caterpillar avançam 1,45% e 1,71% para 176,53 dólares e 147,98 dólares, respetivamente.