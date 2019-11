O Banco de Inglaterra manteve esta quinta-feira as taxas de juro de referência em 0,75% e espera mais clarificações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), foi anunciado. A decisão dos nove membros da comissão de política monetária do banco central britânico tinha sido largamente antecipada pelos analistas.

Dois membros da comissão de política monetária do Banco de Inglaterra votaram a favor de um corte das taxas de juro. A comissão tem sido relutante em alterar as taxas de juro desde há um ano devido à grande incerteza sobre o ‘Brexit’. O impasse do ‘Brexit” está a pesar crescentemente sobre a economia britânica, particularmente no investimento das empresas.

Não é claro se as eleições no Reino Unido levarão a uma maior clarificação sobre o ‘Brexit’, especialmente se nenhum partido conseguir ganhar uma maioria. O atual primeiro-ministro britânico, o conservador Boris Johnson, partidário de um ‘Brexit’ a todo o custo, parte como favorito.

Além das taxas de juro, o Banco de Inglaterra manteve o programa de estímulo económico. O Banco de Inglaterra também reviu em alta a estimativa de crescimento económico para 2019 para 1,4%, contra 1,3% previsto em agosto, e baixou para 1,2% e 1,8% as taxas de crescimento em 2020 e 2021.