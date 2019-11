Revolut: “Competimos com grandes bancos na base dos custos”

O criador do banco digital Revolut defendeu no Web Summit que a empresa é capaz de competir com a banca tradicional devido à eficiências nos custos. Segundo Nikolay Storonsky, o segredo é a tecnologia e a inteligência artificial.

A partir do palco da Altice Arena, o líder da startup, que tem vindo a ganhar popularidade em Portugal e está presente em 35 países, foi parco nas palavras. Mas deu um exemplo dessas eficiências: “Temos sete milhões de utilizadores e 500 pessoas para apoio ao cliente. Um banco tradicional com sete milhões de clientes tem 5.000″, disse.

Além disso, a Revolut é capaz de gerir o compliance regulatório com recurso à tecnologia: “O nosso sistema é altamente automatizado. Não temos de ter centenas de pessoas em compliance“, indicou. E frisou: “Competimos com grandes bancos na base dos custos.”

Um piscar de olho à concorrência, que é forte, mas carrega o peso do legado, com sistemas pouco ágeis: “Quando trabalhava no Credit Suisse, lancei um produto e demorou três anos, tive de obter autorização de mais de 30 comissões”, rematou.

No Web Summit, o líder da Revolut considerou também que o Reino Unido é, atualmente, o melhor país para as fintech. A empresa está sediada em Londres.

A Revolut é um banco digital que permite realizar diversas operações bancárias sem comissões. Apesar de o serviço ser gratuito, existem modalidades pagas, em regime de subscrição mensal ou anual, que disponibiliza regalias como um seguro de viagem ou o acesso a lounges de aeroportos, por exemplo. A empresa também tem apostado no mercado das criptomoedas e no trading de ações.

A aplicação chegou ao mercado nacional no final de 2017. Desde então, garante já ter conquistado 300.000 utilizadores no país.