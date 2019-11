De julho a setembro, o salário médio por trabalhar aumentou em termos homólogos 2,8% para 1.039 euros mensais, ficando a um euro do valor recorde que tinha sido registado em maio deste ano (1.040 euros mensais). Estes dados foram divulgados, esta quinta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística e, pela primeira vez, incluem não apenas beneficiários da Segurança Social, mas também os subscritores da Caixa Geral e Aposentação (CGA), num total de 4,2 milhões de postos de trabalho.

“A remuneração bruta mensal média por trabalhador aumentou 3%, no terceiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018, e a componente regular daquela remuneração aumentou 2,8%, atingindo respetivamente 1.220 e 1.039 euros”, explica o INE, na nota publicada esta manhã.

A primeira, a remuneração bruta total, diz respeito à totalidade das remunerações brutas, antes de impostos e de descontos contributivos. Neste cálculo, não são incluídos montantes isentos de retenção da fonte e de descontos para a Segurança Social ou para a CGA, como o subsídio de refeição até ao valor de 4,77 euros.

Já a remuneração bruta regular é relativa ao “somatório das remunerações brutas de caráter regular e frequência mensal”, excluindo outras componentes como os subsídios de férias e de Natal, ou seja, tem uma natureza menos sazonal.

No terceiro trimestre e tendo em conta a variação negativa do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta mensal total aumentou 3,2% em termos reais e a remuneração bruta regular subiu 3%.

Em termos setoriais, no terceiro trimestre do ano, a remuneração regular variou entre os 655 euros registados nas atividades administrativas e dos serviços de apoio e os 2.521 Euros verificados nas atividades da Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio.

E em relação ao período homólogo de 2018, “a maior variação da remuneração total foi observada nas atividades das indústrias extrativas (6,6%), seguida da dos transportes e armazenagem e das atividades administrativas e dos serviços de apoio (ambas com 4,8%)”, salienta o INE. A maior variação regular foi registada nas atividades administrativas e dos serviços de apoio (5,3%) e nas atividades de transportes e armazenagem (4,7%); Já a menor foi contabilizada nas atividades de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (0,7%).

No conjunto dos primeiros nove meses do ano, a remuneração total aumentou 2,6% face ao período homólogo e o salário regular subiu 2,9%.

De notar que, nos últimos quatro anos, a remuneração bruta regular no setor de bens e serviços transacionáveis subiu acima da média (11,3% contra a média de 7,3%). No setor dos não transacionáveis mercantis, o aumento (7,8%) também ultrapassou a média, mantendo-se “persistentemente superior à média de economia”.