O valor do salário mínimo nacional para 2020 só deverá ser apresentado pelo Governo de António Costa na próxima semana, avançou, esta quarta-feira, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP). À saída da primeira reunião com os parceiros sociais sobre os aumentos futuros da remuneração mínima garantida, João Vieira Lopes salientou que o ambiente do encontro desta manhã “foi construtivo” e adiantou que o Executivo só deverá dar a conhecer a sua proposta numa próxima reunião, na próxima semana. CGTP revela que terá lugar dia 13.

“O Governo não adiantou nenhum valor”, garantiu Vieira Lopes, em declarações aos jornalistas. O líder da CCP adiantou também que, só na próxima semana, deverá o Executivo dar a conhecer a sua proposta para o salário mínimo que estará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2020. De notar que o Código do Trabalho determina que o Governo tem de ouvir os parceiros, mas apenas isso, isto é, não precisa desse “sim”.

(Notícia em atualização)