A Nutrix é a grande vencedora do concurso de pitch da edição de 2019 do Web Summit. O pitch da final, com outras duas finalistas, foi feito ao final da manhã.

“Isto é um nano sensor que é colocado no dente como autocolante e onde fazemos a monitorização da glucose de saliva. Isto é enviado para uma app externa. Há muita informação que pode ser obtida através da saliva”, explicou a cofundadora e CEO Maria Hahn.

“Fazemos a monitorização do que acontece ao nível do fígado e dos rins. Isto é apenas o início, podemos monitorizar muitas mais coisas no futuro”, continuou.

O produto será comprado pelos seguros apenas para doentes com diabetes do tipo II, disse. Em termos de custos, é possível dizer desde já que “são 50% mais baratos do que os sensores disponíveis no mercado”.

“Em termos dos nossos sensores, temos nano partículas de ouro que fazem a deteção de uma forma muito precisa e sistemática”, continuou. Em termos de aprovação final, “não se trata de uma solução definitiva”, mas entre três a cinco anos o produto poderá estar disponível no mercado.

A vinda ao Web Summit deveu-se à necessidade de encontrar financiamento para desenvolver um protótipo.