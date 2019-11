A Apple realizou pela primeira vez uma emissão de dívida verde em euros. A colocação de dois mil milhões de euros em green bonds entra diretamente para o topo das operações de dívida sustentável na Europa e acontece numa altura de forte procura dos investidores por este tipo de obrigações.

A dona do iPhone colocou dívida a seis anos, em que conseguiu um juro de 0,032%, bem como a 12 anos, com uma yield de 0,565%. As taxas desceram face a anteriores emissões, de acordo com dados citados pelo Financial Times (acesso limitado).

A Apple é um dos maiores emitentes de green bonds nos Estados Unidos. É, no entanto, a primeira vez que emite dívida verde em euros. O financiamento irá servir para desenvolver produtos com maior eficiência energética e mais recicláveis, bem como para diminuir as emissões de carbono dos fornecedores com os quais a Apple trabalha.

Enquanto tecnológica, a Apple “dá maior diversidade ao mercado europeu de green bonds, que tradicionalmente se limita a empresas de energia“, afirmou Agnes Gourc, responsável pela área de finanças sustentáveis do BNP Paribas, ao FT. No caso das obrigações verdes, “qualquer coisa acima de mil milhões tende a ser um negócio muito grande para um emitente empresarial”, acrescentou.

O segmento de green bonds, um instrumento de dívida que permite a empresas e Estados captar investimento para projetos existentes ou novos associados a benefícios ambientais, tem ganho destaque na Europa nos últimos anos. A Euronext, maior grupo europeu gestor de bolsas de valores, tem atualmente 180 emissões de green bonds cotadas, equivalentes a 60 mil milhões de euros e a 30% do total global deste ativo a nível global.

Em Portugal, foi a EDP a estrear este mercado, em outubro de 2018, sendo que já realizou um total de três emissões, em que colocou 2.100 milhões de euros. Há ainda outros dois emitentes no país, mesmo que em menor escala: a Sociedade Bioelétrica do Mondego (subsidiária da Altri) e o grupo hoteleiro Pestana.