Na primeira sessão da semana, Wall Street arranca em queda, com as esperanças de um acordo comercial com a China reduzidas após Donald Trump indicar que as negociações estavam a avançar lentamente. A violência em Hong Kong também está a pesar no sentimento dos investidores, prejudicando o desempenho dos principais índices norte-americanos.

Oficiais chineses anunciaram na quinta-feira que ambas as potências iriam reduzir progressivamente as taxas alfandegárias adicionais sobre os bens importados, à medida que as negociações para um acordo avançassem. Mas o presidente norte-americano reiterou que ainda não tinha concordado com tal medida, e disse depois que as negociações estavam a avançar mais devagar do que o desejado.

Perante estas declarações, o S&P 500 começou o dia a cair 0,48% para 3.078,19 pontos. O industrial Dow Jones segue a recuar 0,51% para os 27.539,98 pontos, bem como o tecnológico Nasdaq que desvaloriza 0,51% para os 8.430,47 pontos. A pesar nas preocupações dos investidores estão também os confrontos em Hong Kong, depois de uma escalada da violência na 24.ª semana consecutiva de protestos pró democracia.

As cotadas mais expostas a entraves no comércio internacional seguem penalizadas, com a Caterpillar a recuar 0,35% para os 147,64 dólares, e a fabricante de chips Intel a cair 0,017% para os 58,26 dólares.

Entre as perdas, destaque também para a Qualcomm e a Cisco, que caem depois de verem uma desvalorização nas avaliações. Os títulos da fabricante de chips recuam 3,19% para os 91,03 dólares, enquanto as ações da tecnológica descem 2,10% para os 47,80 dólares.