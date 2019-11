Discurso de Trump leva a ganhos modestos em Wall Street

Donald Trump discursou esta terça-feira, e acalmou as preocupações dos investidores em relação às negociações comerciais com a China. Ainda assim, ficaram por saber detalhes específicos da “fase um” do acordo que poderá ser assinado. Wall Street fechou em alta, mas o Dow Jones ficou-se pela linha de água.

Trump garantiu que os Estados Unidos e a China estão “próximos” de chegar a consenso, e que um acordo significativo para a ‘fase um’ poderá “acontecer em breve”. Ainda assim, reforçou a necessidade de firmar um “bom acordo” para os EUA, apontando que são os chineses que estão “cheios de vontade” de assinar o documento.

Perante este ponto de situação sobre as negociações comerciais, os ganhos foram moderados. O S&P 500 avançou 0,16% para os 3.091,92 pontos e o tecnológico Nasdaq subiu 0,26% para os 8.486,09 pontos. Já o industrial Dow Jones fechou na linha de água, nos 27.691,86 pontos.

Entre as empresas que somaram ganhos nesta sessão, destaque para a Tesla, que avançou 1,40% para os 349,93 dólares. A empresa liderada por Elon Musk anunciou planos para um quarto centro de design e de fabrico perto de Berlim, adiantou a CNBC.

A Disney também valorizou nesta sessão. Os títulos do grupo somaram 1,35% para os 138,58 dólares, no dia do lançamento do novo serviço de streaming Disney+. Já a Netflix, agora sua concorrente direta, caiu 0,74% para os 292,01 dólares.