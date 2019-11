O IAPMEI vai avançar com um projeto Inteligência Artificial na Gestão de Incentivos (IA-SI) que terá início em janeiro do próximo ano e tem como objetivo primordial melhorar a eficiência e fiabilidade dos objetivos e da gestão de riscos na fase de candidatura. Para o desenvolver vai receber um apoio de fundos europeus de 300 mil euros.

A análise de pedidos de pagamento das empresas beneficiárias dos sistemas de incentivos do Portugal 2020 com recurso a técnicas de aprendizagem automática é outra das missões do projeto, com o objetivo de automatizar abordagens e aumentar a uniformidade e fiabilidade do processo de avaliação dos projetos, permitindo desta forma melhorar o nível de serviço e a capacidade de resposta às empresas

A iniciativa é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu através do Compete 2020 e pretende prestar um serviço às empresas menos burocrático e mais eficiente, dinamizando o relacionamento com as empresas através da redução de carga burocrática e redução nos tempos de resposta aos pedidos de pagamento apresentados, reforçando a confiança das empresas no Estado.

O projeto Inteligência Artificial na Gestão de Incentivos assenta em três pilares: aumento do grau de cumprimento dos objetivos contratualizados,

redução da carga administrativa para a generalidade das empresas cujos projetos não reúnam perfil de risco, com vantagens para um número elevado de beneficiários e redução dos incidentes com recuperação de incentivo e aumento da fiabilidade da execução e a possibilidade de atuação preventiva que evite aquelas ocorrências.

Este projeto inovador deverá ainda permitir ganhos de eficiência, com impacto na melhor afetação de recursos internos nas atividades de acompanhamento e verificação de projetos, explica o comunicado enviado às redações. Um objetivo que se reveste de especial importância tendo em conta que o IAPMEI já foi confrontado diversas vezes com a necessidade de reforçar meios para fazer face às avalanches de candidaturas que por vezes surgem.