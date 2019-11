Revista de imprensa internacional

Donald Trump deve adiar o aumento das taxas aduaneiras sobre a importação de automóveis e componentes da União Europeia por mais seis meses (a data limite para a decisão é quarta-feira), o terceiro maior acionista do Deutsche Bank quer afastar o presidente do maior banco alemão e o Fisco espanhol está a criar uma unidade de elite para seguir as multinacionais. No Reino Unido, o Brexit estará a travar a chegada das trotinetes, e no Brasil o Governo de Bolsonaro apresentou incentivos para criar quatro milhões de empregos — mas deixou de fora quem tem mais de 55 anos.

Politico

Trump deve adiar aumento de taxas sobre importação de automóveis da União Europeia por mais seis meses

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem até quarta-feira para tomar uma decisão sobre o aumento das taxas aduaneiras sobre as importações de automóveis e componentes para os Estados Unidos, mas de acordo com a edição online da revista norte-americana Politico a imposição de taxas deverá ser adiada por mais seis meses. Tal como fez para produtos como o aço, a Administração norte-americana usou uma cláusula antiga na lei para determinar que a imposição de automóveis e componentes representavam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos em maio e que, por isso, teria de ser negociado um acordo comercial com as partes — Japão e Estados Unidos — no prazo de seis meses.

Leia a notícia completa no Politico (acesso livre, conteúdo em inglês)

Financial Times

Cerberus quer afastar presidente do Deutsche Bank

O fundo norte-americano Cerberus, terceiro maior acionista do Deutsche Bank, terá perdido a confiança no presidente daquele que é o maior banco alemão, Paul Achleitner, e estará a forçar a sua substituição, avança o Financial Times. O jornal britânico diz que as relações entre o fundo norte-americano e a gestão do banco alemão têm vindo a deteriorar-se desde abril, quando o Deutsche Bank decidiu não avançar com as negociações tendo em vista à fusão com o Commerzbank, banco do qual o Cerberus é o segundo maior acionista. O cancelamento das negociações teve o apoio do presidente do Deutsche Bank.

Leia a notícia no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

El Economista

Fisco espanhol cria equipa de elite para seguir multinacionais

O líder do Fisco espanhol disse que as autoridades estão a criar uma “equipa de elite” para seguir as multinacionais, equipa essa que inclui os melhores inspetores que tem ao seu dispor, e as ferramentas digitais mais avançadas que existem no mercado. Segundo Carlos Cervantes, 90% dos casos que encontram estão relacionados com fiscalidade internacional, o que obriga a esforços por parte da administração fiscal devido à elevada complexidade dos processos e às múltiplas jurisdições onde os casos se desenvolvem.

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol)

BBC

Brexit trava trotinetes no Reino Unido

A incerteza relacionada com o Brexit estará a impedir o lançamento das trotinetes de uso partilhado no Reino Unido, diz o presidente da empresa sueca Voi à BBC. As trotinetes, que têm invadido os passeios das principais capitais europeias, ainda não chegaram ao Reino Unido porque os britânicos proíbem o uso destes meios de transporte nas estradas e passeios públicos. Segundo Fredrik Hjelm, o Brexit será a razão para o processo de autorização das trotinetes estar a ser tão vagaroso: “não temos grandes esperanças de conseguir ver isto resolvido antes do Brexit”.

Leia a notícia completa na BBC (acesso livre, conteúdo em inglês)

Folha de São Paulo

Governo apresenta medidas para criar quatro milhões de empregos

O Governo brasileiro apresentou um conjunto de medidas para estimular a criação de emprego e a contratação por parte dos empresários, especialmente dos trabalhadores mais jovens, com o objetivo de criar 1,8 milhões de novos empregos até 2022 — e quatro milhões no total. As medidas incluem uma redução do equivalente à contribuição dos empregadores para a Segurança Social de 20% para 0%, e da contribuição dos trabalhadores de 8% para 2%, quando as contratações são de jovens até aos 29 anos. O programa Verde e Amarelo (em alusão às cores da bandeira brasileira) deixa de fora trabalhadores com mais de 55 anos.

Leia a notícia completa no Folha de São Paulo (acesso livre, conteúdo em português).