A SIBS, responsável pelo Multibanco e pela app (aplicação) MB Way, afirmou esta terça-feira que “mantém uma relação estreita com as autoridades” relativamente às burlas ocorridas com recurso àquela app mas não revela dados concretos devido ao segredo de justiça.

“As burlas ou fraudes com serviços legítimos e fidedignos, como é o caso do serviço MB Way, são fundamentalmente um problema de segurança pública, pelo que a SIBS mantém uma relação estreita com as autoridades com vista a ajudar a prevenir e/ou a identificar estas atividades“, pode ler-se num comunicado enviado pela SIBS às redações.

A empresa que gere a rede Multibanco adianta ainda que “os dados inerentes à ocorrência destes incidentes estão em segredo de justiça, pelo que não podem ser revelados”.

“Todos os serviços SIBS têm sistemas de monitorização e deteção de fraude contínua e permanente, com vista a reduzir ou a identificar a ocorrência de situações criminosas”, assegura a SIBS.

A empresa esclarece que “os detalhes inerentes a estes métodos de prevenção são obviamente confidenciais, já que a sua divulgação compromete a respetiva segurança”.

No comunicado, a SIBS alerta ainda os utilizadores para que não adicionem “números de telefone de terceiros ou desconhecidos ao serviço” MB Way.

Algumas “recomendações e regras fundamentais” são também recordadas pela SIBS, como “nunca adicionar ou permitir que adicionem à sua conta ou cartão bancário um número de telemóvel que não possui ou desconhece“, um processo que “os bancos não solicitam telefonicamente ou por ‘mail'”.

“Caso seja contactado neste sentido e desconfie da legitimidade do contacto, deverá de imediato entrar em contacto com o seu banco”, alerta a gestora de serviços de pagamentos.

A SIBS salienta que, tal como este processo não acontece com bancos, “nenhuma entidade legítima, como operadoras de comunicação ou de outros serviços, lhe poderá solicitar, telefonicamente ou por ‘mail'”, o mesmo procedimento de adicionar um número de telefone.

“Nunca forneça dados confidenciais ou pessoais como resposta a mensagens de correio eletrónico ou via SMS, mesmo que a origem da solicitação pareça ser legítima”, adverte ainda a empresa, recomendando também que nunca sejam seguidas ligações recebidas por correio eletrónico ou SMS.

A SIBS reforça a importância de verificar “os extratos das contas bancárias regularmente“.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou esta terça-feira para um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB Way, tendo registado entre janeiro e maio deste ano 135 queixas, e recomenda cuidados no uso desta aplicação.

O alerta da PSP foi publicado na rede social Facebook desta polícia, no qual faz um alerta para o aumento deste tipo de burlas bem como recomendações.

De acordo com os dados avançados pela PSP, em 2018 foram registadas 99 ocorrências relacionadas com burlas através do MB Way e entre 1 de janeiro e 31 de maio 135.