O Parlamento tem esta quarta-feira o seu primeiro debate quinzenal da legislatura com o Governo, com o tema escolhido a serem políticas de rendimento, num dia que deverá ser marcado pela proposta feita esta manhã à Concertação Social de aumentar o salário mínimo nacional para os 635 euros a partir de 1 de janeiro de 2020. O Executivo também propôs aos parceiros o início de uma discussão tendo em vista um acordo de médio prazo para salários, rendimentos e competitividade, algo que já estava contemplado no Programa de Governo, mas do qual ainda não se conhecem detalhes.