Trump defrauda expectativas. Bolsas europeias abrem em queda

As bolsas europeias iniciariam o dia em terreno negativo, isto depois de o aguardado discurso de Donald Trump em relação ao comércio internacional não ter correspondido às expectativas dos investidores. Lisboa também começou a sessão em baixa.

O PSI-20, o principal índice português, perde 0,22% para 5.292,93 pontos, com apenas três cotadas em alta: EDP Renováveis, EDP e REN. Do lado das perdas, destaque para as quedas do BCP, Galp e CTT: o banco recua 1,31% para 0,2112 euros, a petrolífera desvaloriza 0,47% para 14,98 euros e a operadora dos correios desliza 0,64% para 3,10 euros.

Destaque ainda para a Sonae. A dona dos hipermercados Continente apresenta contas esta quarta-feira após o fecho da bolsa. Os analistas do BPI CaixaBank estimam que as vendas tenham situado nos 1.655 milhões de euros e o resultado líquido seja positivo de 57 milhões de euros. Para já as ações da retalhista cedem 0,53% para 0,935 euros.

