O Facebook lançou nos Estados Unidos uma nova funcionalidade para facilitar pagamentos através das quatro principais aplicações do grupo, que é semelhante ao funcionamento das transações com o MB Way em Portugal. Esta ferramenta chama-se Facebook Pay e surge num momento em que a empresa está a desenvolver a Libra, uma moeda virtual para a economia digital.

Num comunicado assinado por Deborah Liu, a responsável do Facebook explica que “as pessoas já fazem pagamentos” nas aplicações da empresa para comprar, doar e enviar dinheiro umas para as outras. “O Facebook Pay vai tornar estas transações mais simples, ao mesmo tempo que continua a garantir que os dados do pagamento estão seguros e protegidos”, sublinha.

O Facebook Pay vai fazer parte, a partir desta semana, nas aplicações móveis do Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Permitirá aos utilizadores destas plataformas transacionarem dinheiro — real — entre si, pagar compras no Facebook Marketplace (o mercado virtual de artigos em segunda mão do Facebook), comprar bilhetes para eventos ou até doar a instituições de solidariedade social, por exemplo.

O serviço suporta cartões bancários Visa e MasterCard, ou outras formas de pagar, como é o caso do PayPal. Surge poucas semanas depois de se saber que estas empresas decidiram abandonar o consórcio montado pela tecnológica para criar uma nova moeda digital, a Libra. Para já, o Facebook Pay vai estar disponível no mercado norte-americano, sem previsão de quando é que poderá chegar a outros países, como Portugal.

Este lançamento é mais uma prova da determinação do criador da empresa, Mark Zuckerberg, em estender ramificações aos serviços financeiros e aos pagamentos digitais. No entanto, o Facebook Pay não faz parte do domínio da Calibra, o departamento da multinacional que está a desenvolver a moeda Libra, em conjunto com mais de duas dezenas de parceiros.

“O Facebook Pay está construído em cima da infraestrutura financeira existente e das parcerias, e é separado da carteira Calibra, que irá funcionar na rede da Libra”, explica a mesma responsável do Facebook.

Apesar de o novo serviço do Facebook não estar formalmente disponível em Portugal, há já vários meses que a aplicação da rede social dispõe da opção “Pedir ou enviar dinheiro” no país, que desempenha funções semelhantes às do Facebook Pay.