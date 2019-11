Alemanha escapa a recessão no terceiro trimestre

A economia alemã cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano, contrariando as estimativas dos analistas e evitando o cenário de recessão técnica, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo instituto de estatística alemã, o Destatis. No entanto, a contração de 0,1% no segundo trimestre foi revista para 0,2%, anulando a melhoria conseguida entre julho e setembro.

(notícia em atualização)