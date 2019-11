O Deutsche Bank e o francês BNP Paribas receberam autorização para migrar os clientes do banco alemão do negócio de fundos de alto risco e negociação eletrónica de ações para o banco francês.

De acordo com a informação divulgada pela agência EFE, ambas as instituições informaram esta quinta-feira que o acordo é agora “incondicional”.

O maior banco comercial privado da Alemanha transferirá assim tecnologia e recursos humanos para o BNP Paribas.

O Deutsche Bank pretende retirar-se da negociação com ações e manter-se apenas no negócio da emissão de ações.

A agência financeira Bloomberg tinha anunciado no final de setembro esta operação, avançando que cerca de mil funcionários do banco alemão serão transferidos para o BNP Paribas durante os próximos dois anos, no âmbito da medida que, segundo fontes citadas pela agência noticiosa, deverá traduzir-se numa recuperação do saldo dos clientes.

As duas empresas chegaram a um acordo de princípio no início de julho, quando o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, decidiu sair da área de negociação de ações. No entanto, a finalização do acordo foi dificultada por um grande movimento de saída de clientes.