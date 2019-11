Hoje nas notícias: Médicos, pensões e comboios

O Governo travou a contratação de novos médicos e enfermeiros nos hospitais e centros de saúde no próximo ano. As pensões vão ter aumentos inferiores a 1% em 2020 tem em conta os valores mínimos da inflação. Outra notícia em destaque tem a ver com as bebidas com maior teor de açúcar: os portugueses estão a reduzir o consumo depois de o Governo ter agravado o imposto sobre estes produtos.

Governo trava contratação de novos médicos e enfermeiros em 2020

O novo secretário de Estado da Saúde, António Sales, assinou um despacho que impede os hospitais e os centros de saúde de aumentaram o número de trabalhadores no próximo ano, exceto em casos excecionais. “Não deverão aumentar o número de trabalhadores, face ao registado em 2019, a não ser em situações excecionais avaliadas e aprovadas, caso a caso, pela tutela”, lê no documento assinado pelo governante. Leia a notícia no Correio da Manhã (acesso pago)

Pensões com aumentos abaixo de 1% em 2020

As pensões e os salários dos funcionários públicos deverão crescer menos de 1% no próximo ano, uma evolução explicada pela inflação que está em níveis baixos. Ainda não é conhecido o valor final para a taxa de evolução dos preços que serve para calcular a atualização das pensões. Ainda assim, os dados já publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) permitem antecipar que a grande maioria dos pensionistas terá aumentos na ordem dos 0,8%. Quem tem pensões mais altas terá aumentos inferiores. Leia a notícia no Jornal de Negócios (acesso pago)

CP junta universidades e indústria para fabricar comboio português

A CP conta com a ajuda de várias universidades e o setor industrial para começar a fabricar um comboio de raiz. Para tal, Nuno Freitas, presidente da empresa, quer envolver entidades como a Faculdade de Engenharia do Porto, Instituto Superior Técnico, Infraestruturas de Portugal, Metro do Porto, Plataforma Ferroviária Portuguesa, Mota-Engil, Efacec, Salvador Caetano, Siemens, Amorim, Martifer, Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel e Associação Portuguesa de Fundição. Leia a notícia no Público (acesso pago)

“Era capaz de derrotar Costa. Sem dúvida”

Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, não tem dúvidas de que, se tivesse sido eleito presidente do partido em janeiro, teria derrotado António Costa nas eleições legislativas. “Era capaz de o conseguir fazer. Sem dúvida”, referiu Montenegro em entrevista à Rádio Renascença e ao Público. O social-democrata diz ainda ambicionar a maioria absoluta do partido “sozinho” no Parlamento. Leia a notícia na Rádio Renascença (acesso livre)

Imposto faz baixar consumo de bebidas com mais açúcar

O imposto sobre as bebidas não alcoólicas com maior teor de açúcar está a levar a um menor consumo destes produtos, diz o Jornal de Notícias, que acrescenta que a Direção-Geral de Saúde e as marcas têm um acordo para diminuir o tamanho das garrafas maiores. Leia a notícia no Jornal de Notícias (link indisponível)