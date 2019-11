ARC Ratings melhora perspetiva de Portugal para “positiva”

A agência de notação financeira ARC Ratings melhorou o outlook (perspetivas de evolução) de Portugal para “positivo”, justificando a decisão com a melhoria da economia e com o facto de esperar que o Governo mantenha os esforços de consolidação orçamental nos próximos anos.

“A ARC mudou o outlook do rating de Portugal de estável para positivo baseado na melhoria contínua dos principais indicadores no contexto do crescimento económico, com o aumento da contribuição da componente Investimento do PIB, e com os esforços contínuos de consolidação fiscal, que a ARC assume que vão ser mantidos no curto e médio prazo”, indica a agência de rating numa nota distribuída esta sexta-feira.

Acrescenta ainda que o aumento da resiliência da economia portuguesa face ao exterior e que as melhorias no setor financeiro “também são positivas” para o risco de Portugal.

Ao mesmo tempo que melhorou a perspetiva, o que abre a porta a uma subida da notação da dívida nos próximos meses, a ARC também reiterou o rating de ‘BBB’ de Portugal.