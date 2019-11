5 coisas que vão marcar o dia

Nesta segunda-feira será conhecida a análise do Banco Central Europeu dos riscos para a estabilidade financeira da Zona Euro. Já no Parlamento Europeu, Mário Centeno, enquanto presidente do Eurogrupo, vai à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários para o que é apelidado de “Diálogo Económico”. Serão também conhecidos dados do Eurostat relativamente à esperança média de vida dos homens, e sobre a produção e comércio de antibióticos nos Estados-membros da União Europeia.

Revisão de estabilidade financeira do BCE

Será conhecida esta segunda-feira a revisão de estabilidade financeira do Banco Central Europeu (BCE). Neste documento, que é publicado duas vezes por ano, a instituição que agora é liderada por Christine Lagarde compila os riscos potenciais para a estabilidade financeira na Zona Euro.

Centeno vai à Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, vai participar na conversa apelidada de “Diálogo Económico” na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, no Parlamento Europeu. Serão discutidos temas como os trabalhos em curso desenvolvidos pelo Eurogrupo, nomeadamente no que diz respeito às recomendações do Conselho Europeu.

Gasolina fica mais barata. Diesel não mexe

O preço da gasolina desce 1,5 cêntimos por litro, a partir desta segunda-feira, enquanto o preço do gasóleo não registará qualquer alteração. Sendo assim, a gasolina deverá baixar para os 1,4865 euros por litro na próxima semana, tendo em conta o preço registado na passada segunda-feira em Portugal Continental, segundo a Direção-Geral de Energia. Quanto ao gasóleo, o principal combustível usado pelos portugueses, vai permanecer nos 1,365 euros por litro.

Quantos anos vivem os homens na UE?

O gabinete de estatísticas da União Europeia (UE) divulga esta segunda-feira os dados referentes à esperança média de vida dos homens nas regiões da UE. A expectativa de vida à nascença na UE foi estimada em 80,9 anos em 2017, atingindo 83,5 anos para mulheres e 78,3 anos para homens. Em todos os Estados-Membros, a esperança de vida ao nascer é mais elevada para as mulheres do que para os homens.

Onde se produzem mais antibióticos?

No dia europeu dos antibióticos, o gabinete de estatísticas da União Europeia revela os números da produção e comércio de antibióticos dos Estados-membros. A Alemanha foi o maior exportador de medicamentos e produtos farmacêuticos entre os Estados-Membros da UE, em 2018, de acordo com o Eurostat.