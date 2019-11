A Jak Shoes é uma marca de calçado 100% portuguesa, fundada em 2014, que nasceu da iniciativa de dois jovens empreendedores, Isabel Henriques da Silva e José Reffoios. A marca assenta no conceito de slow fashion, onde o objetivo primordial é conceber calçado de alta qualidade com bastante durabilidade.

Tendo em conta o crescimento registado, a empresa abriu, no início de novembro, a primeira loja física. A Baixa do Porto foi o lugar escolhido, mais concretamente a Rua de Santa Catarina. “Nos últimos três anos, as vendas da Jak Shoes multiplicaram-se por dez”, explica ao ECO o cofundador da Jak Shoes, José Reffoios.

“O desafio passava por replicar o mesmo nível de experiência e de serviço nas lojas físicas, onde ambicionamos continuar a conquistar o excelente feedback e taxa de aprovação dos nossos clientes”, refere José Reffoios.

Os sapatos são produzidos no norte do país e na conceção é usado principalmente couro de grão integral, que é a parte mais valorizada do couro e a que tem mais alta qualidade. Com foco numa produção mais sustentável aliada à qualidade dos materiais e ao fabrico artesanal, a marca aposta em lançar modelo a modelo.

Só 25% das vendas da empresa são a nível nacional, uma vez que os principais clientes são a Europa (principalmente o mercado britânico, Alemanha, França, Dinamarca) e os EUA, que ocupa a segunda posição.

José Reffoios revelou ao ECO que no próximo ano pretende abrir uma loja em Lisboa. Num futuro muito próximo o objetivo passa por internacionalizar e abrir uma loja física nos Estados Unidos, uma vez que já têm um armazém e já estão num processo de deslocalização. “Temos o objetivo de abrir em maio do próximo ano mais duas lojas, uma em Lisboa e uma segunda fora de Portugal”, destaca o cofundador.

Para o cofundador da Jak Shoes, os principais clientes são os britânicos e os americanos. José Reffoios destaca que se não fosse a questão do Brexit, abrir uma loja na Reino Unido seria a principal opção. “O Reino Unido é a localização primordial, mas sem sabermos qual é a acordo comercial que vai entrar em vigor é muito difícil prever o que conseguimos lá fazer, se vamos estar sujeitos as taxas alfandegárias ou não”, conclui.