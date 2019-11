Depois do sucesso que foi em Madrid, com a abertura da primeira loja física na Europa, o AliExpress vai aterrar dentro de dias em Barcelona. De acordo com o Cinco Días (conteúdo em espanhol), a plataforma de comércio eletrónico vai abrir portas a 29 de novembro, no centro comercial Finestrelles.

É notório o interesse do gigante Alibaba — dona do AliExpress — no mercado espanhol para impulsionar o crescimento e expansão da plataforma. Em agosto, a estreia europeia aconteceu na capital, no centro comercial intu Madrid Xanadú. O sucesso foi tanto que, dois dias antes da abertura, já cerca de 2.000 pessoas faziam fila de espera para entrar na loja, sendo que as primeiras 500 receberam um prémio.

Ciente deste sucesso, a empresa decidiu agora aterrar em Barcelona, no centro comercial Finestrelles, onde abrirá portas a 29 de novembro deste mês.

O AliExpress foi lançado em 2010 e, desde então, é uma das maiores plataformas de comércio online do mundo, ao vender produtos diretamente de fabricantes e distribuidores da China. Recentemente aconteceu o Dia dos Solteiros (Single’s Day), com descontos em milhares de produtos. Esta celebração trouxe para Portugal, em parceria com os CTT, mais de 420.000 encomendas.

Os principais mercados são a Rússia, Estados Unidos, Espanha, Brasil, França e Polónia, disse a empresa, em comunicado.