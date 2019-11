A produção automóvel em Portugal ainda não tirou o pé do acelerador. Em outubro aumentou 14,7%, de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). O crescimento deveu-se aos ligeiros de passageiros, cuja produção aumentou 33,5% no mês passado.

Foram produzidos em território nacional 31.839 veículos automóveis. Os ligeiros de passageiros são a rubrica com mais peso, contribuindo com 25.718 unidades. Por outro lado, no mercado dos veículos comerciais ligeiros e pesados registou-se uma quebra na produção: 28,5% e 19,9%, respetivamente.

No acumulado do ano, o balanço da produção automóvel também é positivo, sendo que se registou um crescimento de 17% nos primeiros dez meses. Até outubro, já foram produzidas 290.227 unidades nas fábricas em solo nacional, 236.778 das quais são ligeiros de passageiros.

A grande maioria dos carros produzidos teve como destino o mercado externo, nomeadamente países europeus. Quase um quarto dos carros foram exportados para a Alemanha, 15,3% tiveram como destino França, e 13,2% foram para Itália. No ranking inclui-se também a vizinha Espanha, para onde foram vendidos 10,9% dos automóveis.