Negócio fechado. A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e o grupo PSA chegaram a um acordo para uma fusão das duas empresas que vai dar origem a uma nova gigante no setor, a ser liderada pelo gestor português Carlos Tavares e que terá John Elkann como chairman. A nova empresa está avaliada em 48,4 mil milhões de dólares (43,4 mil milhões de euros).

O acordo ainda não é oficial, mas fontes próximas do processo confirmaram ao The Wall StreetJournal (acesso pago) que o Conselho de Administração da PSA, dona da Peugeot, aprovou as condições do acordo numa reunião esta quarta-feira. A administração da FCA ainda está a reunir, enquanto o board da Exor, holding que controla a FCA, tem encontro marcado para esta quarta-feira à noite.

A notícia das negociações entre as duas empresas foi conhecida esta terça-feira, ao final do dia, e confirmada oficialmente pelos dois grupos automóveis. Agora, surgem mais detalhes sobre o negócio: a PSA deverá pagar três mil milhões de euros aos acionistas a partir da venda da fabricante de peças Faurecia, enquanto a Fiat Chrysler vai pagar cinco mil milhões de euros em dividendos e distribuir as mais-valias da venda da Comau, avaliada em 250 milhões de euros, segundo o jornal, que refere que os governos dos EUA e de França já terão sido informados desta operação.

Em Portugal, o grupo PSA controla uma fábrica de automóveis comerciais ligeiros em Mangualde. No início deste mês, a empresa iniciou a produção em série do Opel Combo.

