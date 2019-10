A Fiat Chrysler está a negociar uma fusão com a PSA, dona da Peugeot, depois de ter falhado um negócio semelhante com a Renault este ano. A avançar, esta operação dará origem a um gigante transatlântico no setor da produção automóvel, com uma avaliação estimada a rondar os 50 mil milhões de dólares.

John Elkann, chairman da Fiat Chrysler, poderá assumir o mesmo cargo na nova empresa. Em simultâneo, o atual líder executivo da PSA, o português Carlos Tavares, pode assumir a presidência executiva desta nova empresa, segundo informações avançadas pelo The Wall Street Journal (acesso pago).

De acordo com o jornal, o método que está a ser estudado passa por uma fusão em que os atuais acionistas das duas empresas recebem a mesma quantidade de ações na nova fabricante automóvel. Mas outras opções poderão também ser consideradas, uma vez que as conversações entre as duas companhias ainda estão em curso. Perante a notícia, as ações da Fiat Chrysler Automobiles estão a ganhar 7,60% em Nova Iorque.

Em Portugal, o grupo PSA controla uma fábrica de automóveis comerciais ligeiros em Mangualde. No início deste mês, a empresa iniciou a produção em série do Opel Combo.

(Notícia atualizada às 18h59 com mais informações)