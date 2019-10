Fed corta juros pela terceira vez este ano

A Reserva Federal (Fed) decidiu cortar os juros pela terceira vez este ano, em linha com o que era esperado. A taxa de referência vai descer 25 pontos base para o intervalo entre 1,5% e 1,75%, anunciou o banco central liderado por Jerome Powell. Oito dos responsáveis de política monetária votaram a favor do corte e dois votaram contra.

Há sinais que sugerem uma pausa nesta política de estímulo económico. No comunicado que marca o fim de um encontro de dois dias do Comité de Mercado Aberto, a Fed retirou a expressão usada anteriormente de que iria “agir de forma apropriada” para sustentar a economia, moderando as expectativas de investidores que pudessem estar à espera de um quarto corte este ano.

Para a Fed, o crescimento da economia norte-americana está a acelerar de forma moderada e o mercado laboral continua forte. Além disso, a inflação continua abaixo da meta dos 2% e o consumo doméstico tem vindo a crescer a um ritmo forte, aponta o banco central dos EUA.

Mas Jerome Powell vai continuar atento aos efeitos da guerra comercial sino-americana na conjuntura económica do país. A Fed assume que vai “monitorizar as implicações” nas perspetivas económicas da informação que lhe for chegando, para definir o “caminho apropriado” daqui para a frente, no plano da política monetária.

Apesar do corte nos juros em linha com as expectativas, a decisão e os sinais dados pela Fed não serviram para animar os investidores. As bolsas dos EUA continuam a negociar em baixa ligeira, com o S&P 500 a deslizar 0,15%. Além disso, apesar da sinalização de uma pausa nos cortes, o mercado dos futuros atribui uma probabilidade de 21% a um novo corte na taxa diretora em dezembro.

