5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que Boris Johnson e Jeremy Corbyn se encontram frente a frente no primeiro debate antes das eleições antecipadas, o INE vai publicar estatísticas sobre o número de filiais de empresas estrangeiras a operar em Portugal. Ainda esta terça-feira, o Banco de Portugal publica séries longas do setor bancário, enquanto a easyJet apresenta os resultados do ano fiscal.

Boris Johnson e Jeremy Corbyn frente a frente

Boris Johnson e Jeremy Corbyn vão estar frente a frenta esta terça-feira, naquele que é o primeiro debate antes das eleições no Reino Unido. Os britânicos vão às urnas a 12 de dezembro e, de acordo com várias sondagens citadas pela media, os conservadores de Boris estão em vantagem sobre os trabalhistas de Corbyn. O Brexit, que estava marcado para 31 de outubro, vai marcar estas eleições antecipadas.

Quanto ganham os trabalhadores nas filiais estrangeiras?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar esta terça-feira os dados referentes às filiais de empresa internacionais a operar em Portugal no ano de 2018. Vão ser conhecidos dados sobre o volume de negócios e as remunerações dos trabalhadores. Recorde-se que, em 2017, existiam 6.455 filiais de empresas estrangeiras a operar em território nacional, o correspondente a 1,6% do total das sociedades não financeiras.

Banco de Portugal publica séries longas do setor bancário

O Banco de Portugal vai divulgar esta terça-feira as séries longas do setor bancário relativas ao período entre 1990 e 2018. Estes dados apresentam estimativas de séries estatísticas e respetivas notas metodológicas para várias variáveis económicas, tais como balança de pagamentos, contas do setor público administrativo, população, emprego e desemprego e produção, despesa e rendimento.

easyJet apresenta resultados do ano fiscal

Esta terça-feira é dia de a easyJet prestar contas sobre o ano fiscal encerrado em setembro. A empresa vai anunciar os resultados obtidos — num ano marcada pela abertura de novas rotas e pela falência da Thomas Cook –, mas também novidades para o futuro. Recorde-se que, em 2018, a companhia aérea encerrou o ano fiscal com um lucro de 521 milhões de euros, o equivalente a um aumento de 43,3% face ao mesmo período do ano anterior.

EMEF assina acordo de empresa na presença do ministro das Infraestruturas

O ministro da Habitação e das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, vai assistir esta terça-feira à assinatura do acordo de empresa da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), que vai permitir aumentos de salários e uma atualização da remuneração base de entrada na carreira. O acordo será assinado às 10h e vai ser subscrito por vários sindicatos: SINDEFER, STMEFE, FECTRANS/SNTSF, SINFB e SINAFE.