easyJet vai concorrer com agências de viagens. Lança pacotes

A easyJet não quer ser só sinónimo de voos. A empresa britânica lançou a easyJet Holidays, onde será possível marcar pacotes de férias com voo, transfer e alojamento incluído, tudo no mesmo local. Por agora, estará disponível apenas no Reino Unido, ainda antes do Natal, sendo que para o ano será alargado a outros mercados.

De 20 milhões de clientes a voar nas principais rotas, “apenas 500 mil reservam acomodações connosco”, aponta José Lopes, diretor-geral da companhia low cost para o mercado português. A empresa decidiu por isso apostar nesta área, que será vai utilizar tecnologia para criar ofertas personalizadas.

“Vamos usar tecnologia de dados que temos dos nossos clientes para criar uma oferta de pacotes de férias feita a medida de cada cliente individualmente”, explica José Lopes. A companhia aérea acredita assim estar “bem posicionada” para operar no mercado de férias organizado, planeando inclusive atingir já o breakeven no ano de 2020, neste negócio.

Nesta primeira fase, o objetivo da easyJet será focar nos mercados emissores fortes, sendo que, por essa razão, Portugal não será prioritário. Será, ao invés, “um dos principais destinos para a easyJet Holidays”, até porque a oferta no país é transversal, “quer city break ou praia”, todos destinos portugueses fazem preenchem os critérios, garante o diretor-geral.

Ainda assim, José Lopes admite que o impacto que existirá em Faro e no Funchal pode ser superior a Lisboa ou Porto, porque os destinos de praia são mais procurados quando se fala de um produto como este, que está relacionado com férias. O diretor-geral para o mercado português adiantou também que já existiu contratação com grupos hoteleiros portugueses, sem especificar quais.

Este lançamento surge poucos meses depois da falência da Thomas Cook, uma centenária agência de viagens britânica. Apesar de garantir que o plano para lanchar o easyJet Holidays está em marcha há já bastante tempo, José Lopes assume que o espaço deixado por esta agência no mercado “acelera alguns patamares” no plano, e terá um “impacto positivo na implementação”.