A Federação Portuguesa das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA) rejeita aumentos ou novos impostos no setor e recorda que está a fazer a reformulação nutricional nos produtos alimentares, disse esta terça-feira à agência Lusa o presidente.

“A indústria sente que está a fazer a sua parte e não aceitará que a saúde pública seja usada como argumento de criação de novos impostos”, afirmou Jorge Henriques.

A FIPA está a realizar uma série de encontros com todos os grupos com assento parlamentar, não só para fazer o ponto de situação, mas também para partilhar aquelas que são as preocupações do setor, no âmbito da preparação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

“Não queremos aumentos de impostos, nem novos impostos ao consumo”, salientou o responsável. Jorge Henriques salientou que a indústria continua a fazer o seu processo de reformulação para se adequar aos novos hábitos alimentares e exigências do consumidor.

O presidente da FIPA defendeu que o setor tem de ter condições para ser competitivo. “O país tem de criar meios para a construção de marcas para que elas possam competir nos mercados internacionais”, defendeu. O responsável alertou ainda para a falta de recursos humanos, considerando ser necessária uma aposta na formação e capacitação.